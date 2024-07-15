Goldman Sachs збільшив чистий прибуток у 2,7 разу у другому кварталі

Чистий прибуток американського банку Goldman Sachs Group у другому кварталі 2024 року підскочив більш ніж у два з половиною рази, а виторг підвищився на 17% і перевершив очікування аналітиків.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чистий прибуток банків

Як йдеться в пресрелізі банку, його чистий прибуток у квітні-червні становив $2,89 млрд порівняно з $1,07 млрд за аналогічний період попереднього року.

Прибуток у розрахунку на акцію збільшився до $8,62 з $3,08, виявившись кращим за консенсус-прогноз аналітиків, опитаних FactSet, на рівні $8,35 на акцію.

Квартальний виторг Goldman Sachs зріс до $12,73 млрд з $10,9 млрд роком раніше. Показник перевищив середній прогноз експертів у $12,35 млрд.