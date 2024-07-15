Фінсектор та страховики збільшили сплату податків у 2,7 раза

Фінансовий сектор разом зі страховим бізнесом збільшив сплату податків у 2024 році у 2,7 раза або на 73 млрд грн. Такі дані за січень-червень надає Державна податкова служба.

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Інші лідери

Протягом цього періоду збори від сектору торгівлі (як роздрібна, так й гуртова) зросли на 23,4% або на 24,7 млрд грн.

Переробна промисловість збільшила відрахування на 18,4%, або на 20 млрд грн; сектор професійної, наукової та технічної діяльності — на 78,2%, або на 18,8 млрд грн.

Які галузі платять найбільше

Серед усіх галузей, найбільше сплачують податків у сфері торгівлі — 15,3%. Друге місце у переробній промисловості — 15,1%. Фінансова та страхова діяльність займають третє місце — 13,7%.