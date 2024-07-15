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15 липня 2024, 13:20

Світові електромережі виходять з ладу через аномальну спеку — Bloomberg

По всьому світу ризик відключення електрики стає дедалі серйознішим. Спекотніше літо означає різке зростання попиту на охолодження, оскільки високі температури призводять до провисання проводів і ризику виникнення лісових пожеж. Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

По всьому світу ризик відключення електрики стає дедалі серйознішим.
Фото:depositphotos
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Ризик відключення електрики

Модернізація енергетичної інфраструктури не встигає за цим, хоча зусилля зі скорочення використання викопного палива роблять розподіл електроенергії більш важливим.

Спровокований різким зростанням споживання і нестабільністю поставок блекаут у Чорногорії наприкінці червня вивів з ладу мережі сусідніх країн і посіяв хаос у домогосподарствах, лікарнях і пляжних барах. Інцидент на Балканах повторився по всьому світу.

Мільйони будинків в американському місті Х’юстон (штат Техас) постраждали від вимкнення електрики після урагану «Берил» минулого тижня, втративши кондиціонери, коли після урагану настала спека. Перебої в роботі мереж від Еквадору до Індії, що зачепили останніми тижнями країни з економікою, що розвивається, та розвиненою економікою, є провісниками прийдешніх потрясінь.

Кліматична криза наражає електричні мережі на небезпеку раптових повеней, що зривають опори ЛЕП, посух, що висушують водосховища, і стрибків попиту на охолодження під час сильної спеки.

За даними BloombergNEF, розширення енергосистеми коштуватиме приблизно 24,1 трильйона доларів для досягнення мети «нетто-нуля» до 2050 року, що перевищує інвестиції в поновлювані джерела енергії. США і Китай, що займають величезні території і споживають багато енергії, зіткнуться з найбільшими рахунками, але жодна країна не залишиться осторонь.

Найчастіше відключення відбуваються під час раптового ввімкнення або вимкнення великих обсягів попиту або пропозиції. Пошкодження від ураганів, сплеск вироблення електроенергії з поновлюваних джерел або різкі стрибки споживання — все це може призвести до відключень, якщо мережа недостатньо стійка.

Зміна клімату підвищує вразливість не тільки економік, що розвиваються. Останнім часом проблеми торкнулися і країн середнього рівня, включно з багатими на енергоресурси Мексикою і Кувейтом, а також таких імпортерів, як Албанія.

У червні в північному місті Мексики Чіуауа відключилася електрика для водяних насосів, що призвело до припинення водопостачання для більш ніж 70 тисяч осіб протягом двох тижнів.
Загалом спека спричинила вимкнення електроенергії у 21 штаті Мексики, перервавши на деякий час навіть виробництво на заводі Volkswagen AG у Пуеблі на чотири години.
Крім того, спека спричинила вимкнення електроенергії в чотирьох балканських країнах, включно з Боснією та Герцеговиною і більшою частиною хорватського узбережжя в червні, від якого постраждали 4 мільйони людей. Споживання різко зросло, оскільки температура трималася близько 40 градусів за Цельсієм, що призвело до виходу з ладу однієї системи за іншою.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
15 липня 2024, 13:31
#
А ще, прям конкретно, не вистачає для ШІ.
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