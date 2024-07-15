За результатами відкритого конкурсу Наглядова рада Приватбанку призначила Ларису Чернишову заступником голови правління банку (з питань фінансів). Про це повідомляє пресслужба банку.
15 липня 2024, 11:10
Наглядова рада Приватбанку призначила нового заступника голови правління
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Що відомо
Згідно з повідомленням, вона розпочне виконання обов’язків CFO з 1 вересня 2024 року.
Лариса Чернишова приєдналась до команди Приватбанку у 2017 році, а з 2018 виконує обов’язки членкині правління з питань керування ризиками (CRO).
Вона має 28-річний досвід роботи на керівних посадах у фінансовому секторі, зокрема у складі міжнародних банківських груп.
«На посаді фінансового директора Чернишова відповідатиме за бюджетування, стратегічне фінансове планування та аналіз для підтримки продуктивності та сталого зростання банку», — йдеться в повідомленні.
Джерело: Мінфін
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