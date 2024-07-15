Наглядова рада Приватбанку призначила нового заступника голови правління

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Згідно з повідомленням, вона розпочне виконання обов’язків CFO з 1 вересня 2024 року.

Лариса Чернишова приєдналась до команди Приватбанку у 2017 році, а з 2018 виконує обов’язки членкині правління з питань керування ризиками (CRO).

Вона має 28-річний досвід роботи на керівних посадах у фінансовому секторі, зокрема у складі міжнародних банківських груп.

«На посаді фінансового директора Чернишова відповідатиме за бюджетування, стратегічне фінансове планування та аналіз для підтримки продуктивності та сталого зростання банку», — йдеться в повідомленні.