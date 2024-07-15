Курс валют на 15 липня: євро подорожчало в банках на 10 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 5 копійок у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 8 копійок продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,80−41,20 грн. Євро купують за 44,30 грн, а продають за 44,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,05−41,16, євро — 44,75−44,93 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,88−40,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,52−40,93 грн/євро.

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