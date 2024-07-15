Укренерго: 15 липня графіки відключень електроенергії застосовуватимуть протягом доби

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Як зазначають у повідомленні, у Києві, Київській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж всієї доби.

За повідомленням «Укренерго», з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години діятимуть три черги відключень.