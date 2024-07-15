Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 200 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 560 290 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
15 липня 2024, 8:15
Втрати ворога за 14 липня: 1 200 російських окупантів, 8 танків та 41 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 560290 (+1200) осіб,
- танків — 8214 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 15826 (+15) од,
- артилерійських систем — 15324 (+62) од,
- РСЗВ — 1119 (+0) од,
- засоби ППО — 892 (+2) од,
- літаків — 361 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12148 (+41),
- крилаті ракети — 2398 (+2),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 20623 (+85) од,
- спеціальна техніка — 2569 (+3)
Джерело: Мінфін
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