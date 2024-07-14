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14 липня 2024, 11:18

Великі американські банки попереджають про фінансовий стрес серед споживачів з низькими доходами

Великі американські банки попередили, що клієнти з низькими доходами демонструють ознаки фінансового стресу. Про це повідомляє Financial Times.

Великі американські банки попередили, що клієнти з низькими доходами демонструють ознаки фінансового стресу.
Фото: freepik.com

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У підсумках другого кварталу 2024 року JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo і BNY попередили про споживачів, які борються з низькими заощадженнями та високими цінами.

Зазначається, що урядові програми стимулювання під час пандемії COVID-19 допомогли захистити американців від інфляції в останні роки, але оскільки домогосподарства витратили гроші, фінансовий стан споживачів може зіграти вирішальну роль у результатах президентських виборів у листопаді.

Відповідно до останнього опитування Мічиганського університету, настрої споживачів залишаються «вперто пригніченими» і впали до мінімуму за останні вісім місяців.

Прибуток американського бізнесу споживчого кредитування банку Citi, який включає кредитні картки, впав на 74% порівняно з минулим роком. Головний фінансовий директор банку Марк Мейсон сказав, що споживчі витрати загалом сповільнюються, а залишки на рахунках клієнтів банку нижчі, ніж були до пандемії.

Споживачі в США були більш обережними, ніж раніше, додав він.

«Ми не спостерігаємо такого зростання споживчих витрат, як у попередні квартали. На торгових майданчиках, з якими ми співпрацюємо, було менше трафіку», — сказав Мейсон.

Фінансовий директор JPMorgan Джеремі Барнум сказав, що банк «загалом вважає, що споживачі в порядку», але вказав на слабкість серед менш заможних клієнтів.

«У сегменті з низьким рівнем доходу ви починаєте помічати деякі докази певної ротації витрат із дискреційних на недискреційні», — зазначив він.

Виконавчий директор BNY (раніше Bank of New York Mellon) Робін Вінс попередив, що «інфляція дуже болюча для багатьох людей», особливо тих, хто не має заощаджень.

«Ви можете побачити перші ознаки того, що частина населення (яка не має активів для інвестування на фондовому ринку) вичерпала резерви, які вони накопичили під час пандемії, і стикається з тим фактом, що загальний рівень цін просто вищий», — сказав Вінс.

Занепокоєння банкірів щодо малозабезпечених американців повторило попередження компанії Pepsi про те, що її обсяги продажів у Північній Америці постраждали від впливу багаторічної інфляції на споживачів із низьким рівнем доходу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
14 липня 2024, 11:24
#
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