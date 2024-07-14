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14 липня 2024, 10:25

Велика приватизація: Кабмін затвердив початкові ціни для готелю «Україна» та ОГХК

Кабінет міністрів ухвалив умови продажу єдиного майнового комплексу держпідприємства «Готель «Україна» та державного пакета у 100% акцій АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

Кабінет міністрів ухвалив умови продажу єдиного майнового комплексу держпідприємства «Готель «Україна» та державного пакета у 100% акцій АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».
Фото: ukraine-hotel.kiev.ua

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Стартові ціни

Стартова ціна підприємства «Готель „Україна“» визначена в розмірі 1 млрд 47 млн 637 тис. 152 грн.

Стартова ціна АТ «ОГХК» — 3 млрд 899 млн 358 тис. грн.

Вже у понеділок, 15 липня, Фонд державного майна України проведе засідання аукціонних комісій по цих підприємствах, після чого будуть опубліковані повідомлення про приватизаційні аукціони.

«Ми стали ще на один крок ближче до старту великої приватизації, яка відбудеться вже зовсім скоро. Хочу підкреслити, що велика приватизація — це не лише про продаж великих активів та наповнення державного бюджету, але й про залучення інвестицій, створення нових робочих місць, розвиток територій та, зрештою, підтримку і розвиток української економіки в ці непрості часи», — зазначив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

«Готель „Україна“»

«Готель «Україна»» включений в перелік об'єктів великої приватизації розпорядженням Уряду від 23 квітня 2024 року.

Він розташований в центрі Києва — в 200 метрах від метро «Майдан Незалежності». Готель має 365 номерів, 8 конференц-залів, бізнес-центр, ресторан та інші об'єкти інфраструктури (парковка, салон краси, пральня тощо).

Відповідно до затверджених урядом умов продажу, покупець має зберегти основний вид діяльності підприємства, протягом шести місяців сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом, а також погасити прострочену кредиторську заборгованість. Окрім того, покупець має забезпечити соціальні гарантії працівникам відповідно до вимог закону та не може звільняти працівників впродовж шести місяців з дня набуття права власності.

ОГХК

АТ «ОГХК» — найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення концентратів титанових руд. До складу компанії входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат в Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат в Житомирській області. Восени минулого року «ОГХК» відновила відвантаження ільменітового концентрату на європейський ринок.

Згідно з затвердженими умовами продажу, покупець зобов’язаний зберегти основні види діяльності підприємства, інвестувати у технічне переобладнання та модернізацію не менше 400 млн грн. А також — сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом і погасити прострочену кредиторську заборгованість.

Всі аукціони з продажу об'єктів великої приватизації відбуватимуться в електронній системі «Прозорро.Продажі». На період воєнного стану для об'єктів великої приватизації повторні аукціони зі зниженням стартової ціни не проводитимуть.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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