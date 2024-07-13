Національний банк протягом тижня, з 8 по 12 липня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,25 млн і продав $532,36 млн. Чистий продаж валюти становив $532,11 млн проти $630,91 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ.
13 липня 2024, 9:47
НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку майже на $100 мільйонів
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Таким чином Нацбанк зменшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $98,8 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $117,6 млн;
- продав $15 450,36 млн;
- чистий продаж валюти становив $15 332,76 млн.
Джерело: Мінфін
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