НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку майже на $100 мільйонів

Національний банк протягом тижня, з 8 по 12 липня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,25 млн і продав $532,36 млн. Чистий продаж валюти становив $532,11 млн проти $630,91 млн минулого тижня. Про це свідчать дані НБУ .

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Таким чином Нацбанк зменшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $98,8 млн.

З початку року НБУ на міжбанку: