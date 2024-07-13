Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 120 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 557 770 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
13 липня 2024, 8:34
Втрати ворога за 12 липня: 1 120 російських окупантів, 8 танків та 34 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 557770 (+1120) осіб,
- танків — 8199 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 15779 (+24) од,
- артилерійських систем — 15216 (+58) од,
- РСЗВ — 1119 (+0) од,
- засоби ППО — 889 (+1) од,
- літаків — 361 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12069 (+34),
- крилаті ракети — 2397 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 20461 (+52) од,
- спеціальна техніка — 2556 (+13).
Джерело: Мінфін
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