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12 липня 2024, 19:41

Банки Китаю обмежили конвертацію рублів у юані

Шанхайська донька ВТБ та дрібні прикордонні китайські банки, через які росія та Китай збиралися проводити платежі, обмежили конвертацію рублів у юані. Про це повідомляє The Moscow Times.

Шанхайська донька ВТБ та дрібні прикордонні китайські банки, через які росія та Китай збиралися проводити платежі, обмежили конвертацію рублів у юані.

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Ці регіональні банки не працюють із доларом і не боялися санкцій, тому на них покладали великі надії. Але, як виявилося, рублі їм теж не потрібні.

Тому вони конвертують у юані не більше, ніж надходить до них на рахунки російських клієнтів-експортерів для переведення до росії.

Ці потоки не збалансовані: російські експортери переважно великі й користуються послугами інших банків. Тому «російських» юанів на всіх не вистачає, і імпортерам доводиться довго чекати на вікна для конвертації, щоб оплатити товар.

Після того, як «ВТБ Шанхай» потрапив під блокуючі санкції США, його можливості конвертувати рублі в юані різко скоротилися. Через дрібні прикордонні банки проходить значно менше експортних потоків, ніж імпортних, створюється черга отримання юанів у Китаї.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
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12 липня 2024, 20:08
#
І кремлеботам в коментарях навіть нічого написати)
+
0
Studen3
Studen3
12 липня 2024, 20:21
#
Подходит время, для бус, ракушек и лаптей, будет бартер.
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