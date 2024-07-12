Банки Китаю обмежили конвертацію рублів у юані

Шанхайська донька ВТБ та дрібні прикордонні китайські банки, через які росія та Китай збиралися проводити платежі, обмежили конвертацію рублів у юані. Про це повідомляє The Moscow Times.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Ці регіональні банки не працюють із доларом і не боялися санкцій, тому на них покладали великі надії. Але, як виявилося, рублі їм теж не потрібні.

Тому вони конвертують у юані не більше, ніж надходить до них на рахунки російських клієнтів-експортерів для переведення до росії.

Ці потоки не збалансовані: російські експортери переважно великі й користуються послугами інших банків. Тому «російських» юанів на всіх не вистачає, і імпортерам доводиться довго чекати на вікна для конвертації, щоб оплатити товар.

Після того, як «ВТБ Шанхай» потрапив під блокуючі санкції США, його можливості конвертувати рублі в юані різко скоротилися. Через дрібні прикордонні банки проходить значно менше експортних потоків, ніж імпортних, створюється черга отримання юанів у Китаї.