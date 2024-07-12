Дія.Бізнес запускає спеціальний сервіс для бізнесу для протидії кіберзлочинам

Дія.Бізнес запускає програму безоплатної кібердіагностики для бізнесу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

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Проєкт покликаний допомогти малим та середнім підприємствам, які працюють з персональними даними та мають цифрову інфраструктуру, — застосунки, сайти або продукти, які зберігають дані в хмарах.

Скористатися новою послугою можна через портал Дія.Бізнес. Які послуги можна обрати:

перевірити вразливість цифрової інфраструктури своєї компанії — під час перевірки буде симуляція потенційних кібератак;

зробити тест на безпеку застосунку, виявити потенційні вразливості та отримати рекомендації, як їх усунути;

оцінити вразливість інформаційного середовища — здійснити комплексний аналіз безпечності цифрової інфраструктури компанії.

Федоров нагадав, що лише з початку повномасштабного вторгнення зафіксували понад п’ять тисяч кібератак проти України. Завдяки фахівцям ворогу не вдалося вплинути на обороноздатність держави або позбавити населення життєво важливих послуг. Однак зараз ворог змінює вектори атак і під ударом дедалі частіше опиняється бізнес.