До закриття міжбанку курс долара впав на 10 копійок у купівлі та на 7 копійок продажу. Євро зросло на 2 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу.
12 липня 2024, 17:24
Курс валют на вечір 12 липня: долар впав на міжбанку
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Відкриття 12 липня
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Закриття 12 липня
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Зміни
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40,98/41,00
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40,88/40,93
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10 /7
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44,53/44,54
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44,55/44,58
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2/4
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,80−41,20 грн. Євро купують за 44,25 грн, а продають за 44,85 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,00−41,15, євро — 44,65−44,85 грн.
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Джерело: Мінфін
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