Британський нафтопереробний завод Stanlow побудує першу в Європі водневу електростанцію

Компанія Essar Energy Transition, оператор нафтопереробного заводу Stanlow на північному заході Англії, планує побудувати там першу в Європі електростанцію, яка працює на водні. Про це повідомляє Bloomberg.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Будівництво теплоелектростанції планується завершити у 2027 році. Це одна з низки ініціатив, над якими Stanlow працює, щоб скоротити свої викиди на 95% до 2030 року, йдеться в заяві компанії. Остаточне інвестиційне рішення очікується пізніше цього року.

Stanlow перебуває в центрі регіонального кластера з декарбонізації, відомого як Hynet, метою якого є постачання чистішого водню як на нафтопереробний завод, так і в промисловість регіону.

У центрі планів — окремий завод з виробництва водню, який використовуватиме технологію уловлювання вуглецю і вироблятиме так званий «блакитний водень».

Завод із виробництва водню планується запустити до 2028 або 2029 року, повідомив керуючий партнер компанії Тоні Фаунтін. Він постачатиме водень як на теплоелектростанцію, так і на нафтопереробний завод. У першому кварталі наступного року буде під'єднано піч для виробництва водню, пов'язану з установкою з переробки нафти.