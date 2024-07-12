Світові продажі електромобілів у червні зросли на 13%, а у Європі впали на 7%

Світові продажі повністю електричних і гібридних автомобілів, які підключаються до мережі, зросли на 13% у червні порівняно з тим же місяцем 2023 року. Це сталося завдяки зростанню продажів в Китаї. При цьому у Європі продажі електрокарів знизилися. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані компанії Rho Motion.

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На Китай припадає понад 60% від загального обсягу через зростання доступності електромобілів і високі продажі автомобілів BYD.

Продажі гібридних автомобілів з підзарядкою (PHEV) у світі у липні досягли 1,4 млн, з яких 0,86 млн припадає на Китай, де вони зросли на 25% у порівнянні з минулим роком.

У Європі місячні продажі знизилися на 7% до 0,30 млн, причому найбільше падіння зафіксоване у Фінляндії, Ірландії та Нідерландах, тоді як в Італії було зафіксовано зростання на 34% після впровадження урядових стимулів.

У США та Канаді продажі PHEV зросли на 6% до 0,14 млн за той же місяць.

Продажі BYD у Бразилії різко зросли, що сприяло збільшенню показників більше ніж утричі порівняно з червнем 2023 року.

«Загальна картина така, що у 2024 році не очікується амбітного зростання (продажів, — ред.), на яке деякі могли сподіватися в галузі, і ми знизили наші прогнози на 5% до 16,6 млн проданих електромобілів цього року», — заявив менеджер з обробки даних Rho Motion Чарльз Лестер.