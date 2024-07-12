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12 липня 2024, 15:35

Низькі комісії та розрахунки стейблкоїнами USDC в мережі Solana — гарячі новини від Trustee Plus

Українське Web3-ком'юніті обговорює гучний захід Solana KUMEKATHON! Meetup і нещодавню заяву від розробників Trustee Plus. Івент пройшов як частина Ukrainian Blockchain Week 2024, яку провело криптомедіа Incrypted. На ньому команда проєкту повідомила про запуск розрахунків стейблкоїнами USDC у мережі Solana. Які переваги принесе нововведення користувачам ми розповімо далі.

Завдяки співпраці з Solana будь-які зовнішні перекази стейблкоїна USDC відбуваються з мінімальною, а головне, прогнозованою комісією. І це нововведення вже зараз можуть відчути на собі всі користувачі Trustee Plus. Все, що вам треба — обрати при переказі іншому користувачеві USDC блокчейн Solana.

«Декілька місяців тому ми зробили можливість обмінювати стейблкоїни в середині Trustee Plus без жодної комісії. Сьогодні до цього додали найбільш вигідний по грошах вивід USDC в блокчейні Solana. Це означає, що будь-яка кількість ваших USDT може бути обміняна на USDC без жодної комісії, а далі переказана на зовнішній гаманець, всього за 1 USDC. Таким гріх не користуватись вже зараз» — відзначив СЕО Trustee Plus Вадим Груша.

На момент написання цієї новини комісія за Gas в мережі ERC-20 складала 6.75 USDC. Це далеко не найвищий показник, який збільшується прямо пропорційно завантаженню блокчейну Ethereum. Залежно від кількості користувачів і об'ємів операцій комісія ERC-20 може сягати від 50 до 80 USDC й вище. Це означає, наприклад, що для переказу 10 USDC вам треба буде витратити від 6 до 80 USDC додаткової комісії.

З блокчейном Solana все набагато простіше і вигідніше. В незалежності від завантаженості та об'ємів операцій вам треба буде заплатити всього 1 USDC комісії за будь-який переказ зовнішньому користувачу.

«Представники різних блокчейнів багато кажуть про необхідність втілення у життя ідеї „mass adoption“. Проте варто пам’ятати, що найкоротший шлях до прийняття криптовалют більшістю користувачів — це їх вигідність, швидкість і надійність. Сьогодні, разом з Trustee Plus, ми робимо ще один крок в напрямку мільярда користувачів цифровими активами» — CEO Solana Foundation Ден Альберт.

Особливо приємно відмітити, що тепер такою можливістю можуть скористатися клієнти криптопроєкту України, що найбільш динамічно розвивається, — криптогаманця Trustee Plus.

«Ми високо цінуємо зусилля команди Trustee, націлені на популяризацію криптовалют саме в Україні. За попередніми підрахунками партнера Solana Foundation в особі Kumeka Team, на сьогодні в Україні присутні не менше 100 000 користувачів мережі Solana. Сподіваємось, що завдяки співпраці з Trustee Plus ми подвоїмо цю цифру» — заявив співзасновник спільноти ентузіастів з розвитку екосистеми Solana в Україні Kumeka Team Марк Лецюк.

Зазначимо, що недавно ми писали про криптогаманець Trustee Plus, який став Web3-проєктом України, який найбільш динамічно розвивається. Завдяки йому кожен користувач не тільки може дізнатися, як купити крипту, а й отримати у своє розпорядження гнучкий набір інструментів для її використання. Варто додати сюди можливість виведення гривні на свій банківський рахунок без комісії та оплату в магазинах з POS-терміналами за допомогою платіжної картки Trustee Plus, і стає зрозуміло, чому клієнти високо цінують розробників платформи.

Джерело: Мінфін
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