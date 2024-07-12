Інвестори ДТЕК погодились пролонгувати виплати за зеленими єврооблігаціями на 3 роки

Компанія DTEK Renewables Finance B.V., що входить до Групи ДТЕК, успішно провела переговори з інвесторами, і вони погодилися на пролонгацію виплат за зеленими єврооблігаціями на 3 роки — з листопада 2024 року до листопада 2027 року. Про це повідомив енергохолдинг на своєму сайті.

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Попри складну ситуацію в енергетиці та валютні обмеження, компанія виконала всі можливі дії з обслуговування боргу за євробондами для підтримки інвестиційного клімату в Україні та збереження довіри інвесторів.

«Також бондхолдери підтримали проєкт будівництва II черги ДТЕК Тилігульської ВЕС на 384 МВт з огляду на його критичну важливість для підтримки енергетики України в умовах дефіциту електроенергії та потреби у великих обсягах нових потужностей розподіленої генерації», — йдеться в повідомленні.

Виплати перенесли на три роки

На початку липня DTEK Renewables Finance B.V. оголосив про запит на згоду утримувачів єврооблігацій на €325 млн під 8,5% з терміном погашення 12 листопада 2024 року на відстрочку такого погашення на три роки.

Основною причиною є наслідки вторгнення рф в Україну, що спричинили втрату частини активів, збої на ринку та введення Національним банком України мораторію на транскордонні платежі. Умовами пропозиції є виплата винагороди $10 за кожні $1000 номіналу облігацій, можливість виплати відсотків грошовими коштами та/або їх капіталізація, зниження мінімального номіналу облігацій до €1, щоб полегшити виплату відсотків.