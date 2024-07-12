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12 липня 2024, 13:22

У Британії оновлюють правила лістингу на тлі відтоку компаній на закордонні біржі

Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії оголосило про нові правила лістингу на фондовому ринку країни, включно з Лондонською фондовою біржею. Про це пише Liga.net.

Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії оголосило про нові правила лістингу на фондовому ринку країни, включно з Лондонською фондовою біржею.

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Змінюють правила вперше за 30 років

Нові правила — найбільші зміни в режимі лістингу за останні три десятиліття, зазначив британський регулятор. Вони спрямовані на підтримку ширшого кола компаній у випуску своїх акцій на британські біржі, що «розширює можливості для інвесторів».

Сектор фінансових послуг відіграє центральну роль в економіці Британії і є основою місії уряду із забезпечення зростання, зазначила нова канцлерка Казначейства Рейчел Рівз.

«Ці нові правила є важливим першим кроком на шляху до пожвавлення наших ринків капіталу, виведення Великої Британії в один ряд з міжнародними аналогами та забезпечення залучення найінноваційніших компаній для лістингу тут», — заявила вона.

Які зміни

Оновлені правила скасують дворівневу систему лістингу — «стандарт» та «преміум». З 29 липня буде одна загальна категорія для лістингу акцій — «комерційні компанії».

Преміальний лістинг накладав додаткові вимоги на компанії в обмін на більш престижний лейбл та вхід до індексів під брендом FTSE. Відмова від преміуму означає, що компаніям більше не доведеться проводити голосування акціонерів перед схваленням великих злиттів чи поглинань.

Також зміняться деякі правила щодо права на лістинг. Наприклад, буде скасовано вимогу до компаній надавати звіти про свої доходи.

Британія втрачає компанії

Нові правила з'явилися в той час, коли європейський ринок лістингу, зокрема британський, обвалився. Великі технологічні компанії останнім часом надають перевагу біржам США.

За даними UK Listing Review, кількість компаній з лістингом у Британії скоротилася приблизно на 40% порівняно з недавнім піком у 2008 році. З 2015 по 2020 рік на її частку припало лише 5% первинних публічних розміщень акцій (IPO) у світі.

Джерело: Мінфін
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