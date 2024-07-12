monobank вдруге потрапив до глобального рейтингу найкращих фінтех-компаній світу

monobank , який працює на банківській ліцензії « Універсал Банку », вдруге потрапив до глобального рейтингу найкращих фінтех-компаній світу. Видання CNBC спільно з дослідницькою фірмою Statista оприлюднили список 250 найкращих фінтех-компаній світу за 2024 рік.

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Які компанії увійшли до списку

Список охоплює вісім категорій фінтех-компаній, включаючи альтернативні фінанси, банківські рішення, бізнес-процеси, цифрові активи, фінансове планування, необанкінг, платежі та управління капіталом. Найбільшим сегментом залишаються платежі, на які припадає 24% компаній у списку.

Рейтинг базується на аналізі, проведеному з березня по травень 2024 року, понад 2000 компаній, для яких було зібрано понад 20 000 точок даних. Компанії оцінювались за загальними показниками ефективності, що займали 40% ваги в оцінці, та специфічними для сегмента ключовими показниками ефективності з часткою в 60% оцінки.

monobank єдиний представник України

Одним з 35 проєктів у категорії найкращих світових необанків було визнано український monobank, містом походження якого зазначається Дніпро. Це єдина українська фінтех-компанія у списку необанків та загальному списку.

США лідирує за кількістю фінтех-компаній у списку (116), за ними йдуть Сполучене Королівство (30) та Індія (11). Індія цього року обігнала Німеччину (7) та Францію (3) за кількістю провідних фінтех-компаній. Після Індії в цьогорічному рейтингу йде Сингапур (9), а також серед топу країн є Бразилія (7) та Канада (7).