Курс валют на 12 липня: долар та євро продовжують дорожчати

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 3 копійки у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,70−41,20 грн. Євро купують за 44,10 грн, а продають за 44,80 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,03−41,15, євро — 44,60−44,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,98−41,00 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,53−44,54 грн/євро.

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