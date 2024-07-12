Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 030 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 556 650 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
12 липня 2024, 8:19
Втрати ворога за 11 липня: 1 030 російських окупантів, 9 танків, 5 ракет та 26 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 556650 (+1030) осіб,
- танків — 8191 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 15755 (+23) од,
- артилерійських систем — 15158 (+48) од,
- РСЗВ — 1119 (+0) од,
- засоби ППО — 888 (+2) од,
- літаків — 361 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12035 (+26),
- крилаті ракети — 2397 (+5),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 20409 (+84) од,
- спеціальна техніка — 2543 (+8).
Джерело: Мінфін
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