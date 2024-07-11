Індія домовляється з росією про довгострокову угоду з імпорту нафти — Reuters

Державні нафтопереробні компанії Індії ведуть переговори з росією про укладення довготермінової угоди про імпорт нафти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

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Зазначається, що Індія та рф ще не узгодили умови імпорту нафти, зокрема валюту, в якій будуть здійснюватись платежі.

«Спільні переговори державних нафтопереробних компаній із росією вже ведуться», — повідомило джерело видання.

Приватні нафтопереробні компанії Nayara Energy та Reliance Industries вже уклали термінові угоди про імпорт російської нафти.

Пізніше індійські приватні нафтопереробні компанії можуть приєднатися до переговорів.

Натепер РФ є найбільшим постачальником нафти до Індії — третього за величиною імпортера та споживача нафти у світі.

Індія стала найбільшим покупцем російської морської нафти зі знижкою, оскільки західні компанії відмовляються від закупівель через санкції, запроваджені проти рф після повномасштабного вторгнення в Україну.