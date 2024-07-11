За шість місяців 2024 року надходження в державний бюджет від підприємств Групи Нафтогаз склали майже 44 млрд грн. Це 7,5% всіх платежів, що контролюються Державною податковою службою України. Про це повідомляє пресслужба «Нафтогазу».
11 липня 2024, 18:40
За пів року Нафтогаз сплатив до держбюджету майже 44 млрд податків
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Згідно з повідомленням, ще 3,2 млрд грн було спрямовано у місцеві бюджети.
«Попри всі воєнні виклики ми продовжуємо стабільно працювати, зберігаємо робочі місця, наповнюємо бюджети всіх рівнів і посилюємо економіку нашої країни.
Лише у червні Група Нафтогаз акумулювала 8,7 млрд грн податків у державний бюджет. Крім цього, 500 млн грн було сплачено у місцеві бюджети", — зауважив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.
Джерело: Мінфін
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