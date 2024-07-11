Угорщину можуть позбавити головування в Раді ЄС через візит Орбана до путіна

Чиновники ЄС обговорюють можливість позбавлення Угорщини ролі голови у Раді союзу після візиту угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана до росії, де він зустрівся з володимиром путіним. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на обізнані джерела.

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Неоголошений візит Орбана до росії з метою сприяння мирним переговорам з Україною викликав різке засудження з боку ЄС і НАТО, які відразу заявили, що Орбан не представляв їх у своїх переговорах з російським президентом.

Юридична служба ЄС повідомила державам-членам у середу, що дії Орбана порушили договори блоку, які забороняють будь-які «заходи, які можуть поставити під загрозу досягнення цілей Союзу».

«Це було політичною помилкою поїхати до Москви «, — сказав президент Європейської ради Шарль Мішель, який представляє 27 членів ЄС.

З 1 липня Угорщина взяла на себе шестимісячне ротаційне головування в Раді міністрів ЄС — роль, яка дозволяє членам уряду Орбана головувати на засіданнях. Чиновники ЄС вважають, що Орбан зловживав цим статусом, щоб надати своїй зустрічі з путіним більшої ваги.

«Мирна місія»

У липні Орбан оголосив про свою «мирну місію» та відвідав по черзі Київ, Москву та Пекін, де провів зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським, Путіним та Сі Цзіньпіном. Зеленському та путіну Орбан запропонував подумати над припиненням вогню.

За підсумками переговорів Орбан повідомив, що позиції Москви та Києва дуже далекі одна від одної і «потрібно зробити дуже багато кроків», щоб наблизитися до завершення війни. Китай Орбан назвав ключовою країною «у створенні умов для встановлення миру» в Україні.