Борг киян за опалення та воду сягнув 7,5 млрд гривень

Загальний борг киян за спожиті послуги гарячого водопостачання та опалення становить понад 6,2 млрд грн, а за послуги постачання холодної води та водовідведення — близько 1,2 млрд грн. Про це повідомили представники КП «Київтеплоенерго» та ПрАТ «АК «Київводоканал».

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Боржникам нараховують пеню

«Тобто сумарний борг за ці послуги становить майже 7,5 млрд грн. Громадянам, які системно не сплачують за послуги, не звертаються, щоб укласти розстрочку, нарахована пеня. Вона відображена у квитанціях за червень», — йдеться в повідомленні КМДА.

За словами директора структурного підрозділу «Енергозбут» комунального підприємства «Київтеплоенерго» Костянтина Лопатіна, переважна більшість киян сумлінно оплачують спожиті комунальні послуги, не накопичуючи заборгованість.

«Багато громадян користуються реструктуризацією боргу, якщо не мають змоги одразу оплатити всю суму. У столиці близько мільйона особових рахунків, з яких 160 тисяч тривалий час накопичують заборгованість і не звертаються щодо реструктуризації. Майже 4,5 млрд боргу припадає саме на ці 16%.

Близько 10% абонентів не здійснили жодної оплати за спожиті послуги за весь минулий опалювальний сезон 2023/2024 років", — сказав Костянтин Лопатін.

Він підкреслив, що наслідки хронічної несплати є особливо критичними для роботи підприємств в умовах енергодефіциту.

«Єдиним методом боротьби з хронічними боржниками є штрафні санкції, як того вимагає чинне законодавство. У грудні 2023 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 1405, якою скасував мораторій на застосування штрафних санкцій до боржників.

Відповідно до частини першої статті 26 Закону України Про житлово-комунальні послуги в разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в договорі, утім не вище 0,01% суми боргу за кожен день прострочення", — пояснив фахівець.