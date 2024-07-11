Disney розширить свій круїзний бізнес

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 липня 2024, 14:50

Disney розширить свій круїзний бізнес

Фірма Oriental Land із Японії та Walt Disney представили плани із запуску нового круїзного лайнера, який попрямує до японської столиці у 2029-му. У результаті флот бренду, який активно збільшується, поповниться вже 9-м кораблем. Його збудують на зразок Wish (найбільше судно в розпорядженні Disney) і віддадуть під управління OLC (контролює «Діснейленд» у Токіо). Наразі компанія використовує 5 круїзних лайнерів. Крім токійського корабля, вона має намір побудувати ще 3. Один з них, повідомляють аналітики LBLV, вийде з Сінгапуру 2025-го.

Фірма Oriental Land із Японії та Walt Disney представили плани із запуску нового круїзного лайнера, який попрямує до японської столиці у 2029-му.
Фото: LBLV

Судно, що будується для Токіо, буде здатне вміщувати максимум 4 тисячі пасажирів. Прогнози кажуть, що цей корабель зможе принести близько $621,77 мільйона на рік протягом кількох років після запуску. За словами президента Disney Signature Experiences Томаса Мазлума, вирушення з Японії підвищить доступність пропонованого Disney морського відпочинку для споживачів із цієї країни, які входять до найбільших шанувальників американської корпорації.

Промисловість круїзів продовжує відновлюватися після загальносвітового падіння в роки коронавірусної епідемії. Міжнародна асоціація круїзних ліній чекає, що 2024-го кількість пасажирів складе 34,7 мільйона, збільшившись на 17% проти 2019-го. Голова Disney Experiences Джош Д`Амаро раніше зазначив, що судна відкривають можливість для доставлення тематичних послуг у сфері розваг в місця, що знаходяться неподалік від тематичних парків фірми, на кшталт Мельбурна чи Ванкувера.

Крім того, Disney розвивається на сімейному сегменті ринку круїзів, що залишився без належної уваги, повідомляє lblv.com. За словами Д`Амаро, зараз 40% людей на таких судах скажуть, що знаходяться там лише тому, що круїзний лайнер пов'язаний із Disney. Іншими словами, компанія займається створенням ринку. Поява в Сінгапурі нового корабля повторить ситуацію, оскільки все, що пов'язано з американським гігантом у сфері розваг, сьогодні має величезний попит.

Експерти відзначають, що стрімко зростаючий бізнес Disney у сфері круїзів здатний допомогти з компенсацією будь-яких слабкостей у її діяльності в області тематичних парків на території США. Фірма повідомила, що у другому кварталі всі її 5 кораблів завантажені на 97%.

Владислав Папуш, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами