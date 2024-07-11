Disney розширить свій круїзний бізнес

Фірма Oriental Land із Японії та Walt Disney представили плани із запуску нового круїзного лайнера, який попрямує до японської столиці у 2029-му. У результаті флот бренду, який активно збільшується, поповниться вже 9-м кораблем. Його збудують на зразок Wish (найбільше судно в розпорядженні Disney) і віддадуть під управління OLC (контролює «Діснейленд» у Токіо). Наразі компанія використовує 5 круїзних лайнерів. Крім токійського корабля, вона має намір побудувати ще 3. Один з них, повідомляють аналітики LBLV , вийде з Сінгапуру 2025-го.

Судно, що будується для Токіо, буде здатне вміщувати максимум 4 тисячі пасажирів. Прогнози кажуть, що цей корабель зможе принести близько $621,77 мільйона на рік протягом кількох років після запуску. За словами президента Disney Signature Experiences Томаса Мазлума, вирушення з Японії підвищить доступність пропонованого Disney морського відпочинку для споживачів із цієї країни, які входять до найбільших шанувальників американської корпорації.

Промисловість круїзів продовжує відновлюватися після загальносвітового падіння в роки коронавірусної епідемії. Міжнародна асоціація круїзних ліній чекає, що 2024-го кількість пасажирів складе 34,7 мільйона, збільшившись на 17% проти 2019-го. Голова Disney Experiences Джош Д`Амаро раніше зазначив, що судна відкривають можливість для доставлення тематичних послуг у сфері розваг в місця, що знаходяться неподалік від тематичних парків фірми, на кшталт Мельбурна чи Ванкувера.

Крім того, Disney розвивається на сімейному сегменті ринку круїзів, що залишився без належної уваги, повідомляє lblv.com. За словами Д`Амаро, зараз 40% людей на таких судах скажуть, що знаходяться там лише тому, що круїзний лайнер пов'язаний із Disney. Іншими словами, компанія займається створенням ринку. Поява в Сінгапурі нового корабля повторить ситуацію, оскільки все, що пов'язано з американським гігантом у сфері розваг, сьогодні має величезний попит.

Експерти відзначають, що стрімко зростаючий бізнес Disney у сфері круїзів здатний допомогти з компенсацією будь-яких слабкостей у її діяльності в області тематичних парків на території США. Фірма повідомила, що у другому кварталі всі її 5 кораблів завантажені на 97%.

Владислав Папуш, фінансовий аналітик LBLV