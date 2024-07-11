Країни Балтії від’єднаються від російської енергосистеми в лютому 2025 року

Країни Балтії повністю готові до синхронізації з електромережею континентальної Європи — ENTSO-E — в лютому 2025 року. Про це заявили міністри енергетики Литви, Латвії та Естонії, пише «Бізнес.Цензор».

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Що відомо

Оцінивши звіт про хід роботи, міністри констатували, що підготовка до синхронізації Балтійської електроенергетичної системи йде згідно з планом.

«Найближчими тижнями балтійські оператори систем передачі проінформують інші сторони про своє спільне рішення не продовжувати контракт BRELL (електричне кільце білорусі, росії, Естонії, Латвії і Литви, — ред.)», — сказано в повідомленні.

Після цього країни Балтії проведуть ізольоване робоче випробування системи та синхронізацію з мережами континентальної Європи в лютому 2025 року.

Нагадаємо

У серпні минулого року повідомлялося, що в країнах Балтії домовилися про синхронне відключення від російської енергосистеми.

Литва, Латвія та Естонія разом із росією та білоруссю працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з москви.

Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з рф.