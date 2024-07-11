Звинувачення Bitwise у шахрайстві та падіння комісії в мережі біткоїна: що нового на крипторинку

Інвестори звинуватили Bitwise у шахрайстві з криптофондом і подали позов на $2 мільйони

Проти інвестиційної компанії Bitwise Asset Managment подали позов на $2 млн. Фірму звинувачують у шахрайстві з криптофондом Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW), ошуканстві інвесторів і нерозважливому управлінні активами клієнтів. Про це повідомляє Incrypted.

До суду подала компанія Vandelay Industries, що представляє інтереси сім'ї Мукамаль (Mukamal). За заявою позивачів, топменеджери Bitwise причетні до створення так званої схеми Pump and Dump.

Згідно з позовом, у 2018 році сім'я стала інвесторами компанії, вклавши близько $1,3 млн у фонд Bitwise HOLD 10 Private Index Fund. Через деякий час фірма конвертувала його з категорії приватних фондів у статутний траст, зробивши акції продукту такими, що торгуються на позабіржовому ринку (OTC).

Після прибуткової ліквідації своїх позицій сім'я Мукамаль реінвестувала $4,85 млн у новий криптофонд, який отримав назву Bitwise 10 Crypto Index Fund. При цьому позивачі стверджують, що керівництво компанії ввело їх в оману, не повідомивши про відсутність приватного викупу акцій.

За заявою Теодора Мукамаля, протягом останніх трьох років цінні папери фонду BITW торгувалися в діапазоні від 35% до 65% нижче чистої вартості активів (NAV). Це призвело до збитків у розмірі $2 млн, підкреслив він.

Крім цього, в судових документах стверджується, що Bitwise не попередила інвесторів про збільшення комісій і приховала дані про ліквідність фонду. Сім'я Мукамаль заявляє про цілеспрямоване приховування цієї інформації з метою незаконного збагачення.

Комісії в мережі біткоїна впали до мінімуму 2020 року

Комісія за транзакцію в мережі біткоїна впала до мінімальних значень 2020 року. 10 липня 2024 року вартість переказу коштів у блокчейні знизилася до 6 сатоші/байт, що становить близько $0,49. Про це свідчать дані Mempool.

Таким чином, звичайна транзакція в мережі біткоїна обійдеться приблизно в 1500 сатоші, що становить $0,88, зазначив експерт The 10th man.

Вартість транзакції в мережі біткоїна визначається двома факторами: прибутковістю майнерів і загальною кількістю оброблених транзакцій.

В Нігерії закликали SEC посилити регулювання крипторинку

Міністр фінансів і економіки Нігерії Вейл Едун звернувся до Комісії з цінних паперів і бірж країни (SEC) з проханням зайнятися «вирішенням складних питань регулювання криптовалют». Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

«Рада SEC має бути готовою прийняти виклик щодо регулювання криптовалют і забезпечити суворий нагляд для підтримки цілісності ринку капіталу», — вважає Едун.

Він попередив, що компанії, які працюють у криптоіндустрії, можуть надавати неправдиві відомості про ліцензію або реєстрацію, підриваючи цілісність ринку.

Едун наголосив на важливості роботи регулятора на тлі швидкого розвитку штучного інтелекту, віртуальних активів і загальної цифровізації країни.

Міністр закликав членів нещодавно створеної ради дотримуватися найкращих світових практик і стратегій регулювання ринку у своїй роботі.

У Малайзії збитки від крадіжки електроенергії майнерами сягнули $722 млн

Міністр енергетики та водних перетворень Малайзії Акмаль Насрулла звинуватив нелегальних біткоїн-майнерів у багатомільйонних збитках держави через крадіжку електроенергії. Йдеться про суму в $722 млн. Про це повідомляє Malay Mail.

За словами міністра, згаданих збитків підпільні майнери завдали державі в період з 2018 по 2023 рік. За його словами, зловмисники незаконно підключалися до мережі або обходили електричні лічильники, щоб живити свої ферми для майнінгу.

«Крадіжка електроенергії тими, хто займається видобутком криптовалюти, відбувається тому, що вони вважають, ніби цю діяльність неможливо виявити через відсутність лічильників на їхній території. Однак в енергопостачальних компаній є різні методи виявлення незвичайного споживання енергії в тому чи іншому районі», — розповів Акмаль Насрулла.

Ці звинувачення представник влади озвучив під час заходу з утилізації 2000 конфіскованих предметів, пов’язаних із різною нелегальною діяльністю. Серед них значилося й обладнання для майнінгу.

Міністр зазначив, що дії зловмисників завдають шкоди не тільки єдиній малайзійській комунальній компанії Tenaga Nasional Berhad, а й жителям країни. З цієї причини Насрулла вважає припинення нелегального майнінгу одним з основних завдань уряду на найближчу перспективу.