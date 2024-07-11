Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 110 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 555 620 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
11 липня 2024, 8:30
Втрати ворога за 10 липня: 1 110 російських окупантів, 2 танки та 36 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — 555 620 (+1110) осіб ліквідовано;
- танків — 8182 (+2) од.;
- бойових броньованих машин — 15 732 (+17) од.;
- артилерійських систем — 15 110 (+59) од.;
- РСЗВ — 1119 (+4) од.;
- засоби ППО — 886 (+3) од.;
- літаків — 361 од.;
- гелікоптерів — 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 009 (+36) од.;
- крилатих ракет — 2392 (+3) од.;
- кораблів/катерів — 28 од.;
- підводних човнів — 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 20 325 (+56) од.;
- спеціальної техніки — 2535 (+4) од.
Джерело: Мінфін
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