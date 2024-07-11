Де шукати кваліфікованих фінансистів під час кадрового голоду: п'ять порад від АССА

В умовах воєнного стану українські роботодавці стикаються з гострою нестачею кваліфікованих кадрів, і з часом ця тенденція лише загострюється. Не винятком є і фінансово-банківська сфера. Нещодавно Національний банк повідомив про відчутне зростання дефіциту кваліфікованих працівників і у банківських і небанківських фінансових установах, а особливо серед керівників середньої і вищої ланки . Тож де брати кваліфікованих фінансистів та бухгалтерів в умовах кадрового дефіциту та поглибнення диспропорції між реальними навичками кандидатів та очікуваннями роботодавців?

Проблема дефіциту кваліфікованих працівників під час повномасштабного вторгнення набула особливої гостроти Мобілізація та вимушена міграція людей призвела до того, що чимало роботодавців тривалий час не можуть знайти потрібних фахівців. Згідно з дослідженням Європейської бізнес-асоціації (EBA), близько 72% компаній вже відчувають дефіцит кадрів. А нещодавнє опитування Американської торговельної палати в Україні показало, що мобілізація вплинула на роботу 81% підприємств різних галузей економіки.

Про посилення браку кваліфікованих кадрів у банках та небанківських фінустановах прямо заявив наприкінці травня поточного року і Національний банк України. Попри те, що фінансова сфера в Україні — традиційно у пятірці галузей із найвищими заробітними платами, ще з 2023 року Нацбанк зафіксував помітне зростання бранку кваліфікованих кадрів. «Робоча сила у віці 15−70 років у 2023 році скоротилася більш ніж на чверть порівняно з 2021 роком насамперед через наслідки повномасштабної війни. Майже половину цього скорочення забезпечило вибуття з робочої сили зовнішніх мігрантів. Значну роль мали й демографічні втрати та окупація, а також перехід до економічно неактивного населення (внесок цих чинників, за оцінками НБУ, становив близько 40 в. п.)», — зазначили у Нацбанку. Перед бізнесом постає питання: як утримувати та де брати кваліфікованих людей? Адже роботодавці намагаються пропонувати кандидатам привабливі умови, проте кількість висококваліфікованих фахівців обмежена, навіть на молодші позиції. Дефіцит кадрів зумовлює і іншу проблему: невідповідність між вимогами роботодавців та фактичними навичками працівників. Про цю диспропорцію також говорять і у Нацбанку. Тож де брендам шукати кваліфікованих фінансистів та бухгалтерів в умовах кадрового дефіциту та поглибнення диспропорції між реальними навичками кандидатів та очікуваннями роботодавців? Зазвичай це відбувається за такими сценаріями.

Стажування студентів та молодих спеціалістів

На сьогодні, за даними Міносвіти, в Україні діють близько 100 приватних вищих навчальних закладів, 40 комунальних, а також 170 державних університетів. Здобувати вищу освіту вирушають три чверті випускників шкіл, яких налічується близько 360 тис. Втім, якість підготовки не відповідає потребам сьогодення. Тут роботодавці солідарні в тому, що держава зазвичай забезпечує фінансову базову освіту, але не приділяє належної уваги прикладним навичкам.

Стажування студентів та молодих спеціалістів — один із найпопулярніших способів, бо дозволяє перейти від сухої теорії до опанування практичних навичок, необхідних у роботі. Він був затребуваним і до повномасштабної війни, а наразі і поготів. «Ми радимо перш за все розпочати практичну частину освоєння знань через стажування або практику в аудиторських/бухгалтерських чи консалтингових компаніях. Наприклад наша компанія щорічно приймає студентів на практику, а також реалізує навчальний проєкт „10 днів в аудиті“ саме задля надання можливості студентам здобути практичні скіли у професії та отримати перше місце роботи», — говорить Олена Потопальська, CEO AC Crowe Ukraine. Утім, взаємодія зі студентами не обмежуються одними лише стажуванням. Серед затребуваних форматів — прикладні конференції, тематичні вебінари, практичні воркшопи за участі топових фахівців-практиків, аби студенти могли «відкалібрувати» отримані теоретичні знання під практичні потреби реального бізнесу.

Зовнішні навчальні курси та програми

Підвищувати кваліфікацію своїх працівників через авторитетні зовнішні навчальні програми та «відточувати» знання та навички саме під реальні потреби бізнесу — один із традиційних бонусів роботодавців та робочий інструмент з «вирощування» спеціалістів. У фінансовій сфері досить популярною є підготовка за програмами ACCA (Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів або Association of Chartered Certified Accountants — ACCA). В умовах «вимивання» спеціалістів середньої та вищої ланки через міграційні процеси та мобілізацію, можливість навчання за такими престижними програмами від роботодвця може стати одним із бонусів для потенційних співробітників та дієвим інструментом для підвищення компетенцій молодших спеціалістів. Адже АССА — всесвітньо відома та визнана професійна бухгалтерська організація, об'єднує найкращих фахівців у галузі фінансів та обліку у 180 країнах. Її програми спрямовані саме на те, щоб запропонувати бізнесу найбільш затребувані реальним сектором професійні фінансові кваліфікації. Навчальні курси охоплюють найрізноманітніші аспекти фінансів, бухгалтерії, аудиту, управління, та пропонують найбільш орієнтовані на потреби бізнесу професійні фінансові кваліфікації, які допомагають здобути необхідні знання та компетенції, що відповідають вимогам роботодавців, та побудувати успішну кар'єру в галузі фінансів, обліку, аудиту та менеджменту практично у будь-якій точці світу. Відтак дипломи АССА «відкривають» потенційному випускнику можливості стрімкого кар'єрного зростання та працевлаштування на найвищих посадах в міжнародних компаніях фактично по всьому світу. Адже статус акредитованого роботодавця АССА мають понад 8 500 компаній, які підтримують високі стандарти навчання та розвитку фінансових фахівців. Членство в АССА також надає доступ і до глобальної спільноти професіоналів, що дозволяє спеціалістам бути в контакті, обмінюватися досвідом тощо.

Втім, таке навчання не буде простим та потребуватиме від слухачів неабиякої самодисципліни та зосередженості. «Для міжнародних компаній кваліфікований фінансовий контролер або директор повинен мати збалансований набір професійних та управлінських знань та навичок (hard i softskills). Якщо другі є комбінацією емоційного інтелекту кандидата та набутого ним досвіду організаційної взаємодії, то з точки зору набуття перших, а саме: структурованих технічних знань у всіх галузях фінансів, вироблення уважності до деталей, вміння розставляти пріоритети і точки контролю, вибирати та обробляти релевантну інформацію для прийняття рішень в умовах невизначеності, керувати обмеженим часом, формувати чіткі і зрозумілі рекомендації та звіти для вищого керівництва, усвідомлювати та дотримуватись етичних принципів професії — програма АССА є надзвичайно корисною. А наголос на ролі інформаційних технологій, який пронизує усі дисципліни програми, робить кандидата більш адаптованим до вимог сучасного цифровізованого середовища управління функцією фінансів», —коментує Влад Лещій, член АССА та фінансовий директор British American Tobacco Ukraine.

Внутрішні навчальні курси

Чимало компаній створюють навчальні підрозділи чи навіть окремі корпоративні університети або академії. Деякі з них проводять тренінги навіть для зовнішніх клієнтів. Втім, основний фокус робиться на підвищенні кваліфікації своїх команд. Яскравим прикладом можна вважати лідера експрес-доставки в Україні — «Нову пошту», — яка має власний корпоративний університет, а в 2023 році відкрила власний навчальний центр ще й у Європі для роботи з іноземними працівниками групи. Масштаби внутрішніх навчальних програм, безумовно, можуть варіюватися та визначатимуться можливостями та запитом бренду.

Співпраця з викладачами вузів

Ярмарки вакансій для студентів, власні курси від компаній у вишах вже давно стали звичними явищами для освітньої галузі та бізнес-освіти. Втім, такими форматами співпраця між бізнесом та начальними закладами не обмежується. Адже програми потребують оновлення, а викладачі — підвищення кваліфікації відповідно до сучасних реалій. Та ж АССА, наприклад, проводить спеціальні тренінги для викладачів фінансових факультетів. Особливість такої підготовки в тому, що АССА навчає їх за своїми програмами українською мовою, тоді як більшість матеріалів доступні лише англійською, якою володіють не всі університетські лектори.

Залучення експатів

Дефіцит кадрів в Україні, особливо на топові посади, достатньо часто раніше намагалися компенсувати залученням іноземних спеціалістів, і робили це достатньо успішно. Після початку повномасштабної війни чимало іноземних спеціалістів виїхали з країни, тож наразі цей ринок, фактично, формується «з нуля». За словами експертів, наразі на українському ринку праці набирає обертів нова тенденція — компанії намагаються шукати працівників-іноземців. Фінансова система не є виключенням, оскільки вітчизняне банківське законодавство поступово гармонізується з європейським, тому експертам з ЄС стає простіше адаптуватися до українського ринку.

Як бачимо, за екстремальних умов, в яких сьогодні опинилася українська економіка, бізнесу доводиться інвестувати значно більше часу та зусиль, аби знайти, підготувати та утримати професійні кадри. Хтось вкладає у студентів, інші у професійні сертифікації на кшталт АССА, треті — у корпоративні тренінги та менторство. Наскільки успішними будуть зусилля компаній та чи вирівнюють вони поточний дисбаланс на ринку праці покаже час.