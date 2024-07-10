До закриття міжбанку курс долара зріс на 14 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу. Євро зросло на 16 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.
10 липня 2024, 17:19
Курс валют на вечір 10 липня: долар та євро зросли на міжбанку
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Відкриття 10 липня
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Закриття 10 липня
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Зміни
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40,66/40,70
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40,80/40,82
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14/12
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44,01/44,03
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44,17/44,17
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16/14
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,60−41,00 грн. Євро купують за 43,90 грн, а продають за 44,50 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,92−41,00, євро — 44,35−44,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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