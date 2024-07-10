Ринок небанківських фінпослуг: у червні 25 установ та 1 банк пішли з ринку

Що змінилося на ринку

Із реєстрів виключено 12 фінансових компаній, одного life-страховика, три ломбарди та одну кредитну спілку примусово, за ініціативою заявника — чотири life-страховики та чотири кредитні спілки. Водночас одну фінансову компанію включено до Державного реєстру фінансових установ.

Протягом червня трьом фінансовим компаніям, одному страховику та одній кредитній спілці анульовано всі ліцензії примусово, ще дев’ятьом фінансовим компаніям, чотирьом страховиками, трьом ломбардам та чотирьом спілкам — добровільно (на підставі поданих ними заяв). 22 фінансовим компаніям та одному страховику Національний банк погодив звуження обсягу ліцензії.

Хто працює на ринку

Станом на 30 червня на ринку небанківських фінансових послуг працювали:

548 фінансових компаній (у травні було 555)

78 страховиків non-life (було 83)

12 life-страховиків (кількість не змінилася)

один страховик зі спеціальним статусом

116 ломбардів (було 119)

120 кредитних спілок (було 125),

1 лізингодавець (було 5, але 4 внаслідок переоформлення ліцензій набули статусу фінансової установи)

40 страхових брокерів (кількість не змінилася)

74 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 18 банківських груп (кількість не змінилася) та 31 небанківську фінансову групу (попередня кількість — 27).

На платіжному ринку діє 18 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами (кількість не змінилася).

Водночас ринок надавачів фінансових платіжних послуг не змінився: на ринку працюють 20 платіжних установ (кількість не змінилася), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 44 комерційних агенти (було 42) та 36 технологічних операторів платіжних послуг (кількість не змінилася).