Литва оштрафувала місцеву криптокомпанію Payeer на рекордні 9,3 млн євро за порушення санкцій та відмивання грошей російськими клієнтами. Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Литва оштрафувала криптофірму Payeer на 9,3 млн євро: допомагала росіянам обходити санкції
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Payeer дозволяла російським клієнтам «проводити трансакції в російських рублях, переводячи їх з російських банків, які перебувають під санкціями Євросоюзу. Російським фізичним і юридичним особам була надана можливість отримувати послуги криптовалютного гаманця, управління рахунком або зберігання.
У заяві зазначено, що Payeer було зареєстровано в Литві 2022 року, але почала надавати послуги з 2023 року. Після того, як регулятор Естонії відкликав ліцензію фірми, вона змогла продовжити свою діяльність у сусідній країні.
Слідство встановило, що протягом більш ніж півтора року компанія порушувала міжнародне законодавство. За цей період послугами Payeer скористалися щонайменше 213 000 клієнтів, а її виручка перевищила 164 млн євро.
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