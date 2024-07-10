Литва оштрафувала криптофірму Payeer на 9,3 млн євро: допомагала росіянам обходити санкції

Литва оштрафувала місцеву криптокомпанію Payeer на рекордні 9,3 млн євро за порушення санкцій та відмивання грошей російськими клієнтами. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Payeer дозволяла російським клієнтам «проводити трансакції в російських рублях, переводячи їх з російських банків, які перебувають під санкціями Євросоюзу. Російським фізичним і юридичним особам була надана можливість отримувати послуги криптовалютного гаманця, управління рахунком або зберігання.

У заяві зазначено, що Payeer було зареєстровано в Литві 2022 року, але почала надавати послуги з 2023 року. Після того, як регулятор Естонії відкликав ліцензію фірми, вона змогла продовжити свою діяльність у сусідній країні.

Слідство встановило, що протягом більш ніж півтора року компанія порушувала міжнародне законодавство. За цей період послугами Payeer скористалися щонайменше 213 000 клієнтів, а її виручка перевищила 164 млн євро.