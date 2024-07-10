Батьки новонароджених для отримання держдопомоги повинні відкрити спецрахунок

Родинам із новонародженими дітьми для своєчасного отримання грошової компенсації «Пакунку малюка» необхідно відкрити спеціальний банківський рахунок. Про це, заявив керівник Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський.

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Він зазначив, до служби надходять повідомлення про те, що деякі родини не можуть отримати грошову компенсацію «Пакунку малюка». Проблема, переважно, полягає у відкритті некоректного банківського рахунку.

Умови отримання грошової компенсації «Пакунок малюка»

Одному з батьків дитини потрібно особисто звернутися в будь-яке відділення Приватбанку та відкрити спеціальний рахунок «Пакунок малюка».

IBAN цієї картки потрібно вказати в заяві та разом із необхідними документами подати до органу соцзахисту, або ЦНАП, або онлайн через єМалятко.

Родини, які відкрили звичайний банківський рахунок, мають звернутися до відділення Приватбанку для відкриття спеціального рахунку «Пакунок малюка» та надати його реквізити до органу соцзахисту.

«На сьогодні розмір грошової компенсації становить 7 689 грн. Витратити кошти можна в магазинах, список яких розміщений на сайті Мінсоцполітики», — повідомив Добромільський.

За його словами, отримати грошову компенсацію можуть тільки ті батьки, які не отримали «Пакунок малюка» в натуральній формі в пологовому будинку або органу соціального захисту.

Нагадаємо

2 січня Міністерство соціальної політики України затвердило скоригований вміст «Пакунка малюка», в якому збільшено кількість товарів, що мають попит, зокрема багаторазові вологостійкі пелюшки та теплий одяг для немовлят, а також збільшено розмір пледа-ковдри для зручнішого використання та зменшено кількість одягу маленького розміру, з якого діти швидко виростають.

Вартість «Пакунка малюка» збільшилася до 7 689 грн у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму. «Пакунок малюка» було запроваджено у 2018 році.