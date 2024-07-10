За перші десять днів липня обсяг фінансування держбюджету збільшився на $2,74 млрд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
10 липня 2024, 13:58
З початку липня обсяг фінансування держбюджету України збільшився на $2,7 мільярда
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Україна отримала $2,2 млрд від МВФ у межах програми Механізму розширеного фінансування та залучила $540 млн через випуск ОВДП.
Фінансування держбюджету України станом на 10 липня 2024 року становить $23 млрд:
- Зовнішнє фінансування — $16 млрд. Європейський Союз, МВФ, Японія, Канада — найбільші донори бюджетної допомоги за цей період.
- ОВДП — $7 млрд.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення міжнародна допомога сягає $89,6 млрд, залучені кошти від розміщення ОВДП — $30 млрд.
Джерело: Мінфін
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