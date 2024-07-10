Нова Зеландія оголосила про пакет допомоги для України на майже $10 млн

Що відомо

Згідно з заявою Лаксона, Нова Зеландія надасть допомогу на суму 16 мільйонів новозеландських доларів, що еквівалентно $9,8 мільйона. Ця допомога включатиме як військову, так і гуманітарну складову.

Зокрема, Веллінгтон виділить$ 3,68 млн на військову допомогу та ще $6,12 млн — на гуманітарну допомогу.

Військова допомога передбачає виділення $2,45 млн до «коаліції дронів» на чолі з Великою Британією та Латвією та $1,23 млн на військові медичні потреби України.