Прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон на саміті НАТО у Вашингтоні анонсував новий пакет підтримки для України. Про це заявив посол України в Австралії та Новій Зеландії Василь Мірошниченко у Facebook.
10 липня 2024, 13:15
Нова Зеландія оголосила про пакет допомоги для України на майже $10 млн
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Що відомо
Згідно з заявою Лаксона, Нова Зеландія надасть допомогу на суму 16 мільйонів новозеландських доларів, що еквівалентно $9,8 мільйона. Ця допомога включатиме як військову, так і гуманітарну складову.
Зокрема, Веллінгтон виділить$ 3,68 млн на військову допомогу та ще $6,12 млн — на гуманітарну допомогу.
Військова допомога передбачає виділення $2,45 млн до «коаліції дронів» на чолі з Великою Британією та Латвією та $1,23 млн на військові медичні потреби України.
Нагадаємо
Нова Зеландія у лютому 2024 року оголосила про виділення додаткового пакета допомоги на суму 25,9 млн новозеландських доларів (що еквівалентно $16,9 млн).
Джерело: Мінфін
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