Nvidia змістила Tesla з позиції «короля ETF», які відстежують одну компанію

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Зміна лідера

Через безперервний бум ШІ NVIDIA Corporation тепер займає домінуюче становище в біржових фондах, що відстежують одну компанію, — на них припадає більша частина всіх активів так званих ETF на одну акцію, загалом розміром понад $6 млрд.

За даними JPMorgan Chase та Bloomberg Intelligence, фонди, орієнтовані на Tesla Inc, становлять лише п'яту частину всіх активів у секторі порівняно з двома третинами минулого року.

Попри те, що виробник електромобілів переживає підйом, його авторитет серед денних трейдерів знизився. Їх все більше залучає великий прибуток, який вони можуть отримати, торгуючи акціями видатного світового розробника чипів за допомогою розширених ETF.

За даними BI, біржові фонди, орієнтовані на Nvidia, отримали цього року $4,4 млрд, що приблизно в 6 разів більше, ніж за 2023 рік. Тим часом приплив коштів до фондів, що відстежують тільки Tesla, цього року становив трохи понад $1 млрд, тоді як минулого року він становив $2,8 млрд.

Про ETF на одну акцію

Два роки тому було запущено індексні фонди з однією акцією, які пропонують підвищену чи зворотну прибутковість своїх базових компаній. Наразі в США зареєстровано близько 60 таких фондів із загальним обсягом активів близько $13 млрд. Крім Tesla та Nvidia, існують також фонди, які відстежують такі компанії, як Apple, Amazon.com та Microsoft Corporation.

Коли регулюючі органи дозволили запуск фондів такого типу в 2022 році, вони заявили, що вони є «особливим ризиком» через побоювання з приводу того, як роздрібні трейдери можуть їх використовувати. Проте вони набули популярності.