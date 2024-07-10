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10 липня 2024, 12:33

Євростат фіксує зростання кількості українських біженців в ЄС

Статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу на кінець травня 2024 року мали 4,26 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець квітня таких було 4,19 млн людей. Про це свідчать дані Євростату, пише Бізнес.Цензор.

Статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу на кінець травня 2024 року мали 4,26 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни.
Фото:depositphotos

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Куди тікають українці

Зазначається, що на кінець травня країнами ЄС, які прийняли українських біженців, були Німеччина (1,33 млн осіб; 31,3% від загальної кількості), Польща (953,25 тис. осіб; 22,4%) та Чехія (356,4 тис. людей; 8,4%).

У порівнянні з квітнем найбільше абсолютне збільшення кількості біженців спостерігалося в Німеччині (+14 250; +1,1%), Чехії (+11 000; +3,2%) та Румунії (+3 715; +2,4%).

Водночас їх кількість зменшилася у Франції (-1 005; -1,6%), Польщі (-675; -0,1%) і Латвії (-15; -0,03%).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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potator
potator
10 липня 2024, 12:40
#
Умный человек всегда вовремя попытается запрыгнуть в послений вагон отьезжающей все дальше Европы
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