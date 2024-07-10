Ціни на каву продовжать зростати: причини

Ціни на каву для кінцевих споживачів зростатимуть і надалі, оскільки зміна клімату, перебої в постачанні та нові правила Євросоюзу призводять до збільшення витрат обсмажувальників, прогнозує голова ради директорів італійської компанії Lavazza Джузеппе Лавацца, пише Інтерфакс-Україна.

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Ціни не будуть падати

«Ціни на каву не мають наміру падати, вони залишаться дуже високими, — сказав він в інтерв'ю Financial Times. — Ланцюжок постачання кави перебуває під серйозним тиском».

Вартість кави на полицях британських супермаркетів зросла приблизно на 15% порівняно з 2023 роком.

Причини

Компанії, що опікуються обсмажуванням кави, були змушені підвищити ціни і знизити рентабельність, оскільки вартість сировини зросла, сказав Лавацца, пояснивши це скороченням постачання унаслідок зміни клімату.

Котирування ф'ючерсів на сорт арабіка перевищили $2,4 за фунт і наблизилися до максимальних за два роки $2,5 за фунт, зафіксованих у квітні, повідомляє Trading Economics. Це зумовлено, зокрема, скороченням постачання із В'єтнаму через несприятливу погоду.

У першому півріччі експорт кави з В'єтнаму впав на 10,6% проти того ж періоду минулого року — до 902 тис. тонн, за даними статуправління країни.

Ціни на каву у світі істотно зросли в другому кварталі через сильну спеку в основних регіонах вирощування в Азії. Котирування ф'ючерсів на сорт робуста в Лондоні до кінця червня збільшилися на 18,1% порівняно з кінцем березня, ф'ючерсів на арабіку — на 20,6%.