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10 липня 2024, 11:48

У першому півріччі в повному обсязі профінансовано соцвиплати. Найбільше пішло на пенсії

Міністерство фінансів спільно із урядом України вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати у першому півріччі 2024 року. Так, із держбюджету на ці видатки було спрямовано 221,1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Міністерство фінансів спільно із урядом України вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати у першому півріччі 2024 року.
Фото: НБУ

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Куди спрямували кошти

Кошти було спрямовано:

136,9 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

38,5 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема на виплату:

  • більше ніж 450 тис. осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • понад 1 млн сімей допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

7,7 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату:

  • понад 170 тис. отримувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям.

24,4 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам, зокрема на виплату:

  • понад 3,2 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій.

11,8 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї, зокрема на виплату:

  • майже 9 тис. отримувачів допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • майже 600 тис. осіб для допомоги при народженні дитини;
  • майже 2 тис. осіб для допомоги при усиновленні дитини;
  • майже 60 тис. отримувачів допомоги на дітей одиноким матерям.

1,8 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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