Міністерство фінансів спільно із урядом України вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати у першому півріччі 2024 року. Так, із держбюджету на ці видатки було спрямовано 221,1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
10 липня 2024, 11:48
У першому півріччі в повному обсязі профінансовано соцвиплати. Найбільше пішло на пенсії
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Куди спрямували кошти
Кошти було спрямовано:
136,9 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
38,5 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема на виплату:
- більше ніж 450 тис. осіб з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- понад 1 млн сімей допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
7,7 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату:
- понад 170 тис. отримувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям.
24,4 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам, зокрема на виплату:
- понад 3,2 млн домогосподарств отримувачів пільг і житлових субсидій.
11,8 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї, зокрема на виплату:
- майже 9 тис. отримувачів допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;
- майже 600 тис. осіб для допомоги при народженні дитини;
- майже 2 тис. осіб для допомоги при усиновленні дитини;
- майже 60 тис. отримувачів допомоги на дітей одиноким матерям.
1,8 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.
Джерело: Мінфін
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