Капіталізація PYUSD від PayPal перевищила $500 млн: що нового на крипторинку

Капіталізація стейблкоїна PYUSD від PayPal перевищила $500 мільйонів

Ринкова капіталізація стейблкоїна PYUSD від PayPal, забезпеченого доларом США, пробила позначку в $500 млн. На момент публікації цей показник становить $533,34 млн, Про це свідчать дані DeFiLlama.

Майже $399 млн припадає на активи в мережі Ethereum, ще $134,5 млн — на PYUSD у мережі Solana. Зазначимо, значний приріст капіталізації стався за останні 30 днів. Він практично збігся із запуском стейблкоїна в новому блокчейні.

Зміцнивши позиції, PYUSD зміг увійти в топ-10 стейблкоїнів за ринковою капіталізацією. Перше місце, як і раніше, посідає Tether (USD) з капіталізацією $112 млрд.

Таким чином, PYUSD зміг обійти стейблкоїни проєктів Ethena і Frax Finance за цим показником. Імовірно, зростанню активу сприяла його інтеграція в децентралізовані протоколи Curve і Frax, а також підтримка торгових пар з PYUSD на централізованій біржі Crypto.com. Зокрема, стейблкоїн PayPal увійшов до топ-3 пулів ліквідності на Curve.

За даними The Block, компанія Paxos володіє найбільшою часткою PYUSD у мережі Ethereum у розмірі $112 млн.

Далі слідує біржа Crypto.com зі $103 млн, Defiance Capital з $35 млн. BitGo і Curve володіють PYUSD на $14,8 млн і $14 млн відповідно.

Шахрай видав себе за співробітника Coinbase і вивів $1,7 мільйона

Користувач криптовалютної біржі Coinbase заявив, що з його гаманця обманом вивели активи на $1,7 млн. Це сталося після того, як із ним зв’язалися невідомі, що представилися співробітниками платформи.

Цією історією поділилася співзасновниця проєкту Edge & Node Теган Клайн. За її словами, з потерпілим зв’язався шахрай, заявивши, ніби його турбує представник Coinbase. На підтвердження своїх слів зловмисник надіслав користувачеві електронного листа, який нібито відправила компанія. У повідомленні йшлося, що клієнт розмовляє з «офіційним представником Coinbase».

Шахрай розповів жертві про несанкціоноване виведення активів з його рахунку, яке «необхідно негайно зупинити». Щоб слова афериста виглядали переконливо, на пошту клієнта надіслали ще один лист. У ньому демонструвалася транзакція, що свідчить про перерахування коштів із криптогаманця.

У підсумку зловмисник перенаправив користувача на сайт, де потрібно було ввести сід-фразу для «припинення вихідних транзакцій». При цьому потерпілий знав, що виконувати такі дії небезпечно. Він ввів частину фрази у відповідну графу, але не став відправляти її.

Однак це не завадило хакерам перехопити мнемоніку і підібрати слова, що залишилися. Через кілька годин після розмови з рахунку користувача вивели активи на $1,7 млн.

Експерти назвали ймовірну дату початку торгів спотовими Ethereum-ETF

15 липня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалить лістинг біржових фондів на базі Ethereum, припустив президент The ETF Store Нейт Герачі.

Напередодні оновлені форми S-1 до SEC направили BlackRock, Fidelity, Grayscale, 21Shares, Franklin Templeton і VanEck.

Аналітик Bloomberg Ерік Балчунас припустив, що запуск ETH-ETF відбудеться 18 липня.

Експерт пояснив, що Комісія запросила форми S-1 8 липня. Найближчим часом SEC надасть рекомендації, і документи повернуть із зазначенням комісій та інших деталей.

Експерти прогнозують зростання крипторинку після виплат $16 млрд кредиторам FTX

Збанкрутіла криптовалютна біржа FTX планує розподілити між кредиторами від $14 млрд до $16 млрд. Про це йдеться в листі компанії з посиланням на офіційні документи.

Юристи FTX повідомили, що компанія досягла угоди з урядом США про продаж активів, включно з інвестиціями в криптовалюту, частками в технологічних компаніях, венчурних фондах і нерухомості.

Запропонований фірмою план виплат передбачає розподіл кредиторів біржі за кількома категоріями залежно від вимог.

У документі йдеться про те, що в разі претензій на суму менше ніж $50 000 розмір виплат становитиме 118%. Передбачається, що платіжні зобов’язання будуть виконані протягом 60 днів з моменту активації плану.

Тим часом клієнти зі страховими вимогами на суму понад $50 000 отримають компенсацію в розмірі від 127% до 142%. Первісний розподіл коштів очікується до кінця 2024 року.

Ончейн-аналітик Chain Mind оцінив потенційні наслідки повернення такої значної суми коштів. За його словами, виплати стануть «переломним моментом» для роздрібних та інституційних інвесторів і, найімовірніше, призведуть до зростання крипторинку.

Експерт вважає, що трейдери почнуть реінвестувати повернуті кошти в різні цифрові активи. Найімовірніше, первісну ліквідність спрямують у базові криптовалюти, до яких Chain Mind відніс біткоїн, Ethereum і Solana.

Потім відбудеться диверсифікація інвестицій у монети таких секторів, як токенізовані активи реального світу (RWA), штучний інтелект, децентралізовані мережі фізичної інфраструктури (DePin), мемкоїни та GameFi.

Варто зазначити, що потенційне схвалення і розподіл виплат збігаються із закінченням президентських виборів у США. Обрання Дональда Трампа, який лідирує в опитуваннях і вважається прихильником криптовалют, може стати додатковим стимулом зростання, зазначив експерт.