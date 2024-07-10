Саудівська Аравія погрожувала ЄС через конфіскацію росактивів — Bloomberg

Саудівська Аравія на початку цього року в приватному порядку натякнула, що може продати деякі європейські боргові зобов'язання, якщо країни G7 вирішать арештувати майже $300 млрд із заморожених активів росії. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

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Деталі

Міністерство фінансів Саудівської Аравії повідомило деяким колегам із G7 про свою опозицію до цієї ідеї, яка мала на меті підтримати Україну, а одна особа описала це як приховану загрозу.

Вкладення Саудівської Аравії в євро та французькі облігації можуть сягати десятків мільярдів євро. Продаж цього обсягу, найімовірніше, не мав би суттєвого значення, але за Саудівською Аравією могли б потягнутися інші країни.

Позиція Саудівської Аравії змінилася після того, як країни G7 виступили з пропозицією, яка не передбачає конфіскацію активів.

Мотивація Саудівської Аравії

За словами джерел, незрозуміло, чи діяла Саудівська Аравія з власних інтересів — побоюючись, що захоплення створить прецедент, який у майбутньому може бути використаний проти інших країн — чи з солідарності з росією.

Втім, не виключено, що Саудівська Аравія просто блефувала — для країн Перської затоки не так багато надійних альтернатив, якими можна було б замінити долар і євро.