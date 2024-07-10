Курс валют на 10 липня: долар та євро незначно подешевшали

У середу на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро також не змінилося у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 3 копійки у купівлі та 4 копійки у продажу. Євро подешевшало на 4 копійки у купівлі та на 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,60−41,05 грн. Євро купують за 43,85 грн, а продають за 44,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 40,87−40,96, євро — 44,31−44,48 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 40,66−40,70 грн/$. Торги євро проходять на рівні 44,01−44,03 грн/євро.

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