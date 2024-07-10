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10 липня 2024, 8:29
Втрати ворога за 9 липня: 1 110 російських окупантів, 2 танки та 51 БПЛА
Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 110 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 554 510 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Втрати ворога
- особового складу — близько 554510 (+1100) осіб,
- танків — 8180 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 15715 (+11) од,
- артилерійських систем — 15051 (+36) од,
- РСЗВ — 1115 (+0) од,
- засоби ППО — 883 (+3) од,
- літаків — 361 (+0) од,
- гелікоптерів — 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11973 (+51),
- крилаті ракети — 2389 (+0),
- кораблі/катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 20269 (+57) од,
- спеціальна техніка — 2531 (+15)
Джерело: Мінфін
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