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10 липня 2024, 10:10

Влада Чехії почала відмовляти росіянам у продовженні ПМЖ

Міністерство у справах іноземців Чехії почало відмовляти у продовженні ПМЖ (тимчасове проживання) російським громадянам із п'ятирічними закордонними паспортами без біометричних даних. Про це пише The Moscow Times.

Міністерство у справах іноземців Чехії почало відмовляти у продовженні ВПЖ (тимчасове проживання) російським громадянам із п'ятирічними закордонними паспортами без біометричних даних.
Фото:depositphotos

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Що відомо

Один із них — російський юрист та правозахисник Артем Немов, який приїхав до Чехії після початку війни в Україні. Візу в рамках програми захисту громадянського суспільства він отримав понад рік тому.

«Мені схвалили продовження ПМЖ 24 червня, але 8 липня, коли я прийшов фотографуватися на документ, мені відмовили у продовженні через те, що маю звичайний п'ятирічний закордонний паспорт, а не біометричний», — розповів правозахисник.

Співробітники міністерства у справах іноземців також відмовилися приймати паспорт двомісячної доньки Марини Пустовських, яка мешкає в Чехії вже п'ять років. У відомстві пояснили це тим, що на дівчинку було оформлено звичайний п'ятирічний закордонний паспорт і дали росіянці 120 днів на заміну паспорта дитини на десятирічний біометричний.

«Зробити це складно через завантаженість представництва росії, і не тільки в Празі. У сусідніх країнах консульства також переповнені. Ми написали листа про допомогу консулу росії в Празі, поки відповіді немає», — сказала жінка виданню.

Нагадаємо

На початку липня чеська влада заборонила в'їжджати в країну російським громадянам без біометричних закордонних паспортів. Обмеження було запроваджено після розслідування операції російської розвідки на території Чехії. Ця заборона пояснюється тим, що п'ятирічний документ легше підробити, ніж паспорт нового зразка.

«Ми не чекатимемо на чергову диверсію. Кожен, хто хоче залишитись у нашій країні, має довести, що він той, за кого себе видає. Тому росіянам буде недостатньо паспортів із небіометричними даними, яким, зокрема, користувалися вбивці з Врбетиці», — говорив тоді міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
10 липня 2024, 10:28
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Вот же надуманная проблема — Чехия стала требовать биометрические загранпаспорта с россиян…

Если бы отказывали и с биометрическими — тогда бы текст новости соответствовал заголовку
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