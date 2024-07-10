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10 липня 2024, 8:12

Укренерго: графіки відключень світла діятимуть протягом всієї доби по всій Україні

10 липня заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби по всій території України. Про це йдеться в повідомленні Укренерго.

10 липня заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби по всій території України.
Фото:depositphotos

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Графіки відключень

«З 1:00 до 6:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. У решту годин буде задіяно три черги», — сказано в повідомленні.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Що таке черга відключення

«Укренерго» пояснює, що черга — це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Споживачі кожної області, яких можна відключати, поділені на 6 черг. Споживання кожної області відрізняється за обсягами, оскільки залежить від споживання об'єктів критичної інфраструктури.

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно — визначає «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз — визначають обленерго в кожному регіоні.

Умовно, 1 черга графіків — 4 години обмежень за добу, 2 черги — 8 годин обмежень за добу, 3 черги — 12 годин обмежень за добу, 4 черги — 16 годин обмежень за добу. Але як протягом доби розподілити це навантаження — розраховують обленерго та формують відповідні графіки для кожного регіону.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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