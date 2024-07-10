У 2024 році послуги таксі в Києві подорожчали через дефіцит водіїв, обумовлений мобілізаційними заходами, і зростання попиту. Про це LIGA.net повідомили учасники ринку.
Дефіцит водіїв та високий попит: у Києві таксі подорожчало на 15-30%
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Як змінилися ціни
Згідно з даними онлайн-платформи порівняння цін на таксі Taximer, з березня в їхніх партнерських службах на 20% впав показник вивозу — тобто співвідношення успішних замовлень до всіх (як успішних, так і тих, де авто не було знайдено).
Це стало наслідком зменшення кількості активних водіїв, що вплинуло на вартість послуги.
За останні три місяці, вона в середньому зросла у партнерів Taximer на 15%, за останній місяць (компанія надала дані 20 червня) — на 5%.
Що кажуть учасники ринку
За словами гендиректора корпоративної та сімейної служби трансферів Transflot Віктора Федосюка, останній раз вони підвищували вартість контракту з клієнтами 1 травня. З вересня, найімовірніше, зроблять це ще раз.
«У наших контрактах ми відштовхуємось від години роботи водія. Якщо минулого року була ставка 350 грн/год, то з 1 травня — 500 грн/год. Тому послуги точно подорожчали на 30%», — каже Федосюк.
Керівник Transflot пояснює, що попри вищу ставку, яку пропонує водіям їхній сервіс у порівнянні з онлайн-платформами, їм все одно важко залучати до роботи сторонніх перевізників. По-перше, вважає Федосюк, таксисти стали рідше виїжджати на замовлення після 18 травня через посилення мобілізаційних заходів.
По-друге, у години високого попиту тарифні коефіцієнти онлайн-платформ сильно зростають і стають більш вигідними для таксистів, каже Федосюк.
В компанії Uklon не спостерігають зменшення кількості автоперевізників на дорогах — навпаки, кількість їх партнерів-водіїв у 2024 році зросла на 6%. Проте також на 10 секунд зріс середній час очікування машини користувачами застосунку. Причина — у більшому за рівень приросту нових водіїв зростанні попиту, вважають в Uklon.
«У деякі місяці у 2024 році зростання у кількості пасажирів може складати приблизно 40%», — зазначили в Uklon.
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