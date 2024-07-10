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10 липня 2024, 14:40

Держава продає готелі на Майдані Незалежності. Стати співвласником за 4000 грн можете і ви. Чому це вигідно

$400 за квадратний метр. Звучить як пропозиція продажу квартири в Києві 20-річної давнини. Але такою є стартова ціна за квадратний метр готелю у центрі столиці — на Майдані Незалежності — прямо зараз. 18 липня держава виставить 8-поверховий «Козацький» на відкритий аукціон. Стати його співвласником й отримувати пасивний прибуток можуть люди з будь-яким рівнем доходу. Таку можливість надає інвестиційна компанія Inzhur, яка об'єднує українців в спільноту співвласників прибуткової нерухомості.

$400 за квадратний метр.
За 4000 грн кожен може стати співвласником готелю «Козацький» в центрі Києва

Мінімальна інвестиція в Inzhur Hotel складає від 4000 грн, а прогнозована середня річна дохідність фонду за 10 років — 10% річних в доларах. Більш цікава навіть не дохідність з прив'язкою до валюти, а збільшення капіталізації об'єкта. Inzhur планує провести реконструкцію «Козацького», піднявши його рівень до 4-х зірок, та відкрити ресторан на даху. Тож вартість готелю, який виставляють на аукціон за рекордно низьку ціну, зростатиме, а з ним і вартість цінних паперів.

Навіщо створений фонд Inzhur Hotel

Фонд держмайна виставляє на аукціон два обʼєкти в центрі столиці: готелі «Козацький» та «Україна». Торги за «Козацький» відбудуться вже 18 липня.

Стартова ціна «Козацького» — 155,5 млн грн, а його загальна площа складає 9 513 м². Тож готель продають, виходячи із вартості близько 16 тис. грн, або $400, за квадратний метр. Ціна не остаточна, але навіть як стартова вона напрочуд приваблива. Для порівняння можна подивитись на пропозиції на порталі 100realty.ua. Квадратний метр офісного приміщення на Хрещатику коштує близько $2500, а приміщення під магазини чи кав'ярні — від $7500. Тобто «Козацький» продають за ціною в 5−20 разів нижче ринкової.

За допомогою Inzhur Hotel стати співвласником культових будівель може кожен. Перша мета — об'єднати українців, щоб придбати «Козацький». Маючи багаторічний досвід на ринку нерухомості, експерти фонду прогнознують середню річну дохідність Inzhur Hotel за 10 років — 10% річних в доларах. Також очікується, що вартість (капіталізація) готелю зростатиме в рази, а значить, збільшуватиметься і вартість цінних паперів.

Мінімальна інвестиція у фонд — від 4000 грн. Inzhur Hotel вже залучив 724 співвласника і зібрав понад 82,7 млн грн.

Готелі «Козацький» та «Україна» на Майдані Незалежності можуть стати спільною власністю українців

Готелі «Козацький» та «Україна» на Майдані Незалежності можуть стати спільною власністю українців

Чому це вигідно

Попри війну кількість гостей у готелях України зростає. За даними голови Державного агентства розвитку туризму, у минулому році податкові надходження до бюджету від готелів на 70% перевищили результат 2022 року — 1,3 млрд проти 898 млн грн. Очікується, що після перемоги інтерес до України збільшиться в рази — сюди почнуть приїздити сотні тисяч гостей зі всього світу.

Саме тому проінвестувати у готелі зараз — значить відкрити величезні можливості для себе в майбутньому. Особливо якщо мова йде про готелі на всесвітньо відомому Майдані Незалежності.

Реконструкція «Козацького» триватиме близько двох років. Поки готуватимуть проєкт, готель продовжить працювати в поточному стані. Вартість реконструкції зараз оцінюють приблизно в $1 тис. за кв. м. Для відновлення будуть залучені або додаткові внески від інвесторів, або кредит від банку.

Інвестори почнуть отримувати дивіденди після реконструкції. Але в Inzhur наголошують, що за цей час актив і вартість інвестиційних сертифікатів збільшаться в ціні, тож вкладники можуть продати свою частку дорожче, ніж вона коштувала на старті.

Краєвид на Майдан Незалежності з 8-го поверху готелю «Козацький»

Краєвид на Майдан Незалежності з 8-го поверху готелю «Козацький»

Як це працює

Щоб проінвестувати у Inzhur Hotel, потрібно зайти на сайт і зареєструватися в кабінеті інвестора. На угоду піде не більше 20 хвилин.

Вийти з фонду і продати свій інвестиційний сертифікат можна у будь-який час: до приватизації обʼєктів за поточною вартістю, а після — за ринковою, дорожче, ніж на старті.

Якщо фонд не виграє аукціон по готелю «Козацький», всі кошти спрямують на підготовку до аукціону по готелю «Україна». Якщо не вдасться викупити і другий готель, Inzhur Hotel поверне всі кошти інвесторам протягом 30 днів, а сам фонд ліквідують.

Про Inzhur

Inzhur — перша інвестиційна REIT-компанія України, що об'єднує суспільство для купівлі та співволодіння прибутковою нерухомістю. Inzhur запустив сім фондів, цінні папери чотирьох із них уже розкуплені на 100%. Компанія має 1,9 млрд грн активів в управлінні, 144 млн грн виплачених дивідендів і 7400 співвласників. Аудит фонду провела компанія Deloitte, звіт є у вільному доступі на сайті.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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+15
Vlad UKR
Vlad UKR
10 липня 2024, 14:43
#
Щось засмерділо швидким деребаном. Скуплять за копійки нужні люди.
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