Держава продає готелі на Майдані Незалежності. Стати співвласником за 4000 грн можете і ви. Чому це вигідно

$400 за квадратний метр. Звучить як пропозиція продажу квартири в Києві 20-річної давнини. Але такою є стартова ціна за квадратний метр готелю у центрі столиці — на Майдані Незалежності — прямо зараз. 18 липня держава виставить 8-поверховий «Козацький» на відкритий аукціон. Стати його співвласником й отримувати пасивний прибуток можуть люди з будь-яким рівнем доходу. Таку можливість надає інвестиційна компанія Inzhur, яка об'єднує українців в спільноту співвласників прибуткової нерухомості.

За 4000 грн кожен може стати співвласником готелю «Козацький» в центрі Києва

Мінімальна інвестиція в Inzhur Hotel складає від 4000 грн, а прогнозована середня річна дохідність фонду за 10 років — 10% річних в доларах. Більш цікава навіть не дохідність з прив'язкою до валюти, а збільшення капіталізації об'єкта. Inzhur планує провести реконструкцію «Козацького», піднявши його рівень до 4-х зірок, та відкрити ресторан на даху. Тож вартість готелю, який виставляють на аукціон за рекордно низьку ціну, зростатиме, а з ним і вартість цінних паперів.

Навіщо створений фонд Inzhur Hotel

Фонд держмайна виставляє на аукціон два обʼєкти в центрі столиці: готелі «Козацький» та «Україна». Торги за «Козацький» відбудуться вже 18 липня.

Стартова ціна «Козацького» — 155,5 млн грн, а його загальна площа складає 9 513 м². Тож готель продають, виходячи із вартості близько 16 тис. грн, або $400, за квадратний метр. Ціна не остаточна, але навіть як стартова вона напрочуд приваблива. Для порівняння можна подивитись на пропозиції на порталі 100realty.ua. Квадратний метр офісного приміщення на Хрещатику коштує близько $2500, а приміщення під магазини чи кав'ярні — від $7500. Тобто «Козацький» продають за ціною в 5−20 разів нижче ринкової.

За допомогою Inzhur Hotel стати співвласником культових будівель може кожен. Перша мета — об'єднати українців, щоб придбати «Козацький». Маючи багаторічний досвід на ринку нерухомості, експерти фонду прогнознують середню річну дохідність Inzhur Hotel за 10 років — 10% річних в доларах. Також очікується, що вартість (капіталізація) готелю зростатиме в рази, а значить, збільшуватиметься і вартість цінних паперів.

Мінімальна інвестиція у фонд — від 4000 грн. Inzhur Hotel вже залучив 724 співвласника і зібрав понад 82,7 млн грн.

Готелі «Козацький» та «Україна» на Майдані Незалежності можуть стати спільною власністю українців

Чому це вигідно

Попри війну кількість гостей у готелях України зростає. За даними голови Державного агентства розвитку туризму, у минулому році податкові надходження до бюджету від готелів на 70% перевищили результат 2022 року — 1,3 млрд проти 898 млн грн. Очікується, що після перемоги інтерес до України збільшиться в рази — сюди почнуть приїздити сотні тисяч гостей зі всього світу.

Саме тому проінвестувати у готелі зараз — значить відкрити величезні можливості для себе в майбутньому. Особливо якщо мова йде про готелі на всесвітньо відомому Майдані Незалежності.

Реконструкція «Козацького» триватиме близько двох років. Поки готуватимуть проєкт, готель продовжить працювати в поточному стані. Вартість реконструкції зараз оцінюють приблизно в $1 тис. за кв. м. Для відновлення будуть залучені або додаткові внески від інвесторів, або кредит від банку.

Інвестори почнуть отримувати дивіденди після реконструкції. Але в Inzhur наголошують, що за цей час актив і вартість інвестиційних сертифікатів збільшаться в ціні, тож вкладники можуть продати свою частку дорожче, ніж вона коштувала на старті.

Краєвид на Майдан Незалежності з 8-го поверху готелю «Козацький»

Як це працює

Щоб проінвестувати у Inzhur Hotel, потрібно зайти на сайт і зареєструватися в кабінеті інвестора. На угоду піде не більше 20 хвилин.

Вийти з фонду і продати свій інвестиційний сертифікат можна у будь-який час: до приватизації обʼєктів за поточною вартістю, а після — за ринковою, дорожче, ніж на старті.

Якщо фонд не виграє аукціон по готелю «Козацький», всі кошти спрямують на підготовку до аукціону по готелю «Україна». Якщо не вдасться викупити і другий готель, Inzhur Hotel поверне всі кошти інвесторам протягом 30 днів, а сам фонд ліквідують.

Про Inzhur

Inzhur — перша інвестиційна REIT-компанія України, що об'єднує суспільство для купівлі та співволодіння прибутковою нерухомістю. Inzhur запустив сім фондів, цінні папери чотирьох із них уже розкуплені на 100%. Компанія має 1,9 млрд грн активів в управлінні, 144 млн грн виплачених дивідендів і 7400 співвласників. Аудит фонду провела компанія Deloitte, звіт є у вільному доступі на сайті.