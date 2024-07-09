До закриття міжбанку курс долара впав на 6 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро впало на 8 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.
9 липня 2024, 17:25
Курс валют на вечір 9 липня: долар та євро впали на міжбанку
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Відкриття 9 липня
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Закриття 9 липня
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Зміни
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40,72/40,74
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40,66/40,70
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6/4
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44,09/44,10
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44,01/44,04
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8/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 40,60−41,05 грн. Євро купують за 43,85 грн, а продають за 44,50 грн.
В обмінниках долар торгується за 40,90−41,00, євро — 44,35−44,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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